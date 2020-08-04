Москва, , 13:53 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал решить проблему с обманутыми дольщиками в трёхлетней перспективе. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Митинг обманутых дольщиков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с «Дом.рф». У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, просто темп я Вам хочу показать. Всего 24,5 [тысячи] осталось, вот в этом году. 15 500 в этом году, 19 в прошлом выдали. А в следующем году нужно не снижать темп», — сказал Воробьёв.

По его словам, если темпы сохранятся, то «если не за два, то за три года» данную проблему должны «раз и навсегда закрыть».

В ответ Путин отметил, что запомнил данное обещание губернатора.