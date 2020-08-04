Вашингтон, , 13:48 — REGNUM США должны отказаться от нереалистических ожиданий в плане ядерного разоружения Северной Кореи и выбрать иной, более отвечающий их интересам курс, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, вышедшей 3 августа в The National Interest.

«На прошлой неделе госсекретарь Майкл Помпео выступил перед комитетом Сената по иностранным делам, отметив, что политика США в отношении Северной Кореи по-прежнему основывается на полном ядерном разоружении», — напомнил Бендоу.

«К сожалению, эта цель — фантазия, гарантирующая, что администрация и впредь ничего не добьется с Корейским полуостровом, кроме углубления существующей военной конфронтации», — добавил он.

Западный аналитик обращает внимание на то, что упрямство Запада на протяжении многих лет не давало решить северокорейскую проблему. Так, стремление добиться полного ядерного разоружения является прекрасным примером того, как отличное может стать врагом хорошего. Требовать от КНДР отказаться от всех результатов ее работы — плохое начало. При таком подходе северокорейский лидер будет давать пустые обещания в надежде получить что-либо взамен.

Политики в США и Южной Корее настаивают на том, что отказаться от призыва к ядерному разоружению невозможно, каким бы нереалистичным он ни был. Слишком большим репутационным ударом стало бы признание собственного провала и включение КНДР в число ядерных держав. Более того, такое развитие событий было бы сигналом для других стран, таких как Иран, который также добивается ядерного статуса.

Тем не менее во время правления администрации Джорджа Буша-младшего США пошли на сближение с Индией, несмотря на проведенные ею ядерные испытания. Уже тогда в Вашингтоне понимали, что Нью-Дели может стать важным противовесом всё более сильного Китая.

«Сегодня всё более могущественная и готовая к взаимодействую Индия может стать одним из важнейших противоборствующих сторон против потенциально агрессивного Пекина», — указал Бендоу.

Иными словами, Вашингтону необходимо сменить свой северокорейский курс в практическом ключе: США и другие страны могут и впредь говорить о ядерном разоружении Пхеньяна, но нужно начать обсуждение возможности заключения с ним соглашения о контроле за вооружениями.

«Без всяких сомнений, Трамп стремится к ядерному разоружению. Однако готов ли он серьезно договариваться о чём-то меньшем?» — подчеркнул эксперт.

«Ответ на этот вопрос определит, есть ли надежда на сделку между Северной Кореей и администрацией Трампа, даже если срок ее полномочий продлится и после 20 января следующего года», — заключил он.