Курган, , 13:48 — REGNUM Выборы в Курганскую областную думу седьмого созыва пройдут в течение трёх дней — с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Будут работать цифровые избирательные участки, система «Мобильный избиратель», и система досрочного голосования вне участков.

Голосование в сентябре пройдёт в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, которые уже были апробированы в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

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