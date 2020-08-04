Москва, 4 августа 2020, 13:44 — REGNUM Отношения с Россией у Белоруссии начали портиться после того, как там были заменены люди в структуре управления, считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он заявил 4 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии заявил, что на его дискредитацию день и ночь работает целая армия интернет-троллей.
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