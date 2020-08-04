Москва, , 13:44 — REGNUM Отношения с Россией у Белоруссии начали портиться после того, как там были заменены люди в структуре управления, считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он заявил 4 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Пришли люди, которые начали ярко выражать антироссийские настроения. Для того, чтобы Белоруссия подружилась с Западом. Но для того, чтобы понравиться Западу, нужно было делать определенные шаги. В результате этого вокруг Лукашенко сформировалась определенная структура, которая «кормит» его той информацией, на которую он реагирует», — сказал Леонков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии заявил, что на его дискредитацию день и ночь работает целая армия интернет-троллей.

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