Львов, Украина, , 13:53 — REGNUM Власти Львова «адаптировали» распоряжение центральных властей Украины об ужесточении карантинных мер в «оранжевой» зоне карантина, фактически отказавшись его исполнять. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе Львовского горсовета.

«Городская комиссия… адаптировала решение государственной комиссии… и постановление правительства о введении во Львове «оранжевой» зоны карантина. Работа большинства заведений и учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемиологических требований», — сказано в сообщении.

Отметим, что постановление правительства Украины запрещает работу хостелов, ресторанов, спортзалов, фитнес-клубов и других заведений в «оранжевой» зоне карантина.

По словам мэра Львова Андрея Садового, выполнение противоэпидемиологических мер будут контролировать специальные мониторинговые группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты городского совета Тернополя, отнесённого к «красной» зоне адаптивного карантина, отказались ужесточать карантин и потребовали отставки правительства Украины.

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