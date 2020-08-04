Москва, , 13:41 — REGNUM Даже если не будет второй волны эпидемии коронавируса, многие страны Европы будут восстанавливаться после кризисе в течение нескольких лет. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Сейчас государственные органы статистики во Франции утверждают, что не менее 2−3 лёт необходимо на восстановление экономики, даже если не будет второй волны коронавируса. Мы сейчас вспоминали о прогнозах по России — 4,5% и 5,5%, это если не будет второй волны коронавируса. А тот же самый Институт экономического роста им. Столыпина говорит, что вторая волна коронавируса обеспечит падение до 8−9%», — заявил Михайлов.