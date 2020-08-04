Джакарта, , 13:41 — REGNUM Глава министерства развития человека и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что, по данным Всемирного банка, в Индонезии в настоящее время насчитывается всего около 54% занятого населения, сообщает Kompas.

По данным Всемирного банка, рабочая сила Индонезии составляет 54% и переживает задержку в росте.

Известно, что задержка в росте — это проблема, вызванная нехваткой питательных веществ в течение длительного времени.

По словам министра, это делает качество рабочей силы в Индонезии низким, в дополнение к слабым секторам образования и здравоохранения.

Кроме того, 56% рабочей силы в Индонезии окончили только среднюю или начальную школу.

Махаджир Эффенди заявил, что в Индонезии уровень задержки в росте в настоящее время составляет около 27%, и ожидается, что в 2024 году он снизится до 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальной полиции Индонезии отметили снижение уровня преступности в стране на 3,06% за неделю.

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