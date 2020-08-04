Москва, , 13:41 — REGNUM Россия не позволит вернуться к ситуации, когда на всех исполнительных должностях в ОБСЕ находились представители Запада. Об этом заявил 4 августа постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что представители СНГ будут активно добиваться справедливого географического распределения должностей в международной организации. Это заявлял в 2017 году на неформальном заседании министров в австрийском Мауэрбахе глава российского МИД Сергей Лавров.

Он подчёркивал, что Россия больше не допустит, чтобы во главе всех институтов ОБСЕ стояли представители Запада, напомнил Лукашевич.

Дипломат заявил также, что у стран СНГ есть большой шанс предложить своего кандидата на пост Генерального секретаря ОБСЕ. Отбор и прослушивание кандидатов начнётся после 18 сентября.