Минск, , 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить обещаниям в «золотые горы». Об этом белорусский лидер заявил 4 августа во время послания народу и Национальному собранию.

«И не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает золотые горы: чудес не бывает, все дается только своим трудом, особенно в этой страшной кризисной ситуации», — сказал глава государства.

Он добавил, что экономика преследует одну цель — заботу о людях. Лукашенко пообещал продолжить взвешенную и спокойную работу.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия плохо защищает свой внутренний рынок, поэтому в ближайшее время планируется принять ряд мер по его защите.

Читайте также: Белоруссия безобразно защищает свой внутренний рынок — Лукашенко