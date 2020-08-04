Минск, , 13:27 — REGNUM Власти Белоруссии скрывали достоверную информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике. С таким обвинением сегодня, 4 августа, в ходе обращения к жителям республики у Дома правительства на площади Независимости выступил кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев.

Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили 121 новый случай инфицирования SARS-CoV-2

Он призвал создать парламентскую комиссию по расследованию действий руководства страны во время пандемии коронавируса.

«Мы должны знать имена каждого, кто принимал решения. Кто затыкал рты врачам. Кто не давал давать нормальные цифры. Имена каждого, кто вместо того, чтобы рассказывать нам, как себя защитить […] мешал нам и врал», — подчеркнул претендент на высший руководящий пост страны.

Также по теме: Белоруссия выдержала экзамен эпидемией коронавируса, заявил Лукашенко

Ранее свою предвыборную программу обнародовал нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко. В качестве одной из приоритетных задач он назвал сохранение суверенитета и независимости республики. Белорусский лидер заявил, что Белоруссия выдержала экзамен эпидемией коронавируса и «справилась с этой бедой».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Белоруссии будут выбирать президента страны 9 августа. Всего на высший руководящий пост претендуют пять человек, включая действующего главу республики Александра Лукашенко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом