Минск, 4 августа 2020, 13:27 — REGNUM Власти Белоруссии скрывали достоверную информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике. С таким обвинением сегодня, 4 августа, в ходе обращения к жителям республики у Дома правительства на площади Независимости выступил кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев.
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Он призвал создать парламентскую комиссию по расследованию действий руководства страны во время пандемии коронавируса.
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Ранее свою предвыборную программу обнародовал нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко. В качестве одной из приоритетных задач он назвал сохранение суверенитета и независимости республики. Белорусский лидер заявил, что Белоруссия выдержала экзамен эпидемией коронавируса и «справилась с этой бедой».
Как сообщало ИА REGNUM, жители Белоруссии будут выбирать президента страны 9 августа. Всего на высший руководящий пост претендуют пять человек, включая действующего главу республики Александра Лукашенко.
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