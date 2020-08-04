Минск, , 13:26 — REGNUM «Прекратите врать и месить всякую мешанину в СМИ. Вы же уже опозорились», — заявил 4 августа в Минске Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Во время выступления он эмоционально и обстоятельно остановился на инциденте с арестом 33 граждан России, которых власти Белоруссии считают «боевиками ЧВК Вагнера», направленными для совершения уголовных преступлений на белорусской территории. Лукашенко считает, что задержанные «вагнеровцы» направлялись для его свержения.

«Эти люди были направлены специально в Белоруссию», — сказал он.

По словам Лукашенко, для засланных 33 граждан России билеты были куплены для легенды «что они летят в Стамбул», а на самом деле «им была команда ждать» и «они рассказали всё».

«Сегодня получена информация об ещё одном отряде», — сообщил Лукашенко.

Он уличил российскую сторону во лжи в интерпретации истории с арестом в Белоруссии 33 граждан России, призвав: «Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку!».

«Это враньё никому не надо, — подчеркнул он. — Мы имеем свою страну».

По мнению Лукашенко, на его дискредитацию день и ночь работает целая армия интернет-троллей.

Читайте новости сюжета: Задержание 33 «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии

Читайте развитие сюжета: Лукашенко реагирует на информацию, которой его «кормят» – военный эксперт