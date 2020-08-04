Минск, , 13:32 — REGNUM Предложение вернуть Белоруссии конституцию 1994 года означает возвращение «лихих девяностых», заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом он сказал 4 августа в послании к народу и парламенту.

Вернуть вариант конституции 1994 года, ограничивающей срок президентского правления и закрепляющей разделение трех ветвей власти, предлагали представители белорусской оппозиции.

Лукашенко подчеркнул, что «призыв альтернативщиков» к переменам путём возврата конституции означает «подарок криминалу, подарок криминальному бизнесу». Авторам этой идеи, по его словам, нужна неразбериха ради приватизации земли и предприятий.

«Поэтому никакого возврата в лихие девяностые быть не может», — сказал белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил о необходимости изменить действующую конституцию Белоруссии путём референдума.

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