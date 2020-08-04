Минск, 4 августа 2020, 13:32 — REGNUM Предложение вернуть Белоруссии конституцию 1994 года означает возвращение «лихих девяностых», заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом он сказал 4 августа в послании к народу и парламенту.
Вернуть вариант конституции 1994 года, ограничивающей срок президентского правления и закрепляющей разделение трех ветвей власти, предлагали представители белорусской оппозиции.
Лукашенко подчеркнул, что «призыв альтернативщиков» к переменам путём возврата конституции означает «подарок криминалу, подарок криминальному бизнесу». Авторам этой идеи, по его словам, нужна неразбериха ради приватизации земли и предприятий.
«Поэтому никакого возврата в лихие девяностые быть не может», — сказал белорусский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил о необходимости изменить действующую конституцию Белоруссии путём референдума.
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