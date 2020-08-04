Москва, , 13:23 — REGNUM Россия не обсуждает с США возможность обмена осужденного в РФ за шпионаж гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы не находимся в диалоге с США по вопросу об обмене Пола Уилана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, непонятно, «на основании чего периодически возникают поводы для реанимации этого сюжета».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Московский городской суд признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Позднее защиты гражданина США сообщила, что не планирует обжаловать решение.

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