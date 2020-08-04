Хараре, , 13:25 — REGNUM Военные и полиция в Зимбабве продолжают арестовывать десятки сторонников оппозиции и активистов в рамках согласованных усилий, направленных на подавление критики правительства. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление местных правозащитных групп.

В соответствии с заявлением организации «Защитники прав человека в Зимбабве», за последние несколько дней в стране были задержаны более 60 человек.

В оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (MDC) заявили, что десятки членов партии были арестованы или пропали без вести.

По словам журналистов, за пределами Зимбабве растет недовольство в связи с многочисленными нарушениями прав человека в стране. Более 100 известных африканских писателей подписали петицию с призывом отстранить Зимбабве от участия в Африканском союзе (АС) и Сообществе развития Юга Африки (САДК).