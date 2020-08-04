Тбилиси, , 13:23 — REGNUM Оппозиционные партии не договаривались о выдвижении единых кандидатов по мажоритарным округам на выборах в парламент Грузии, были только некоторые «уступки по Тбилиси». Такое заявление 4 августа глава парламентской фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе сделал в эфире телеканала «Палитраньюс».

Представители оппозиции ранее заявляли, что для успешной борьбы на выборах в противовес правящей партии «Грузинская мечта» будут выставлены единые кандидаты. Теперь Гоциридзе заявил, что этого не было.

«Допущена фундаментальная ошибка в формулировке, будто оппозиция о чем-то договорилась и якобы, потом это соглашение оппозиция нарушила», — сказал лидер ЕНД.

Он добавил, что в его партии решили отказаться от выдвижения своих кандидатов по шести мажоритарным округам в Тбилиси, а других договоренностей не было.

Стоит отметить, что 29 июля Гоциридзе публично заявил: «Было достигнуто беспрецедентное историческое соглашение между оппозицией выдвинуть единых кандидатов в шести избирательных округах в Тбилиси». Он также присутствовал 19 июня на оглашении единых кандидатов от оппозиции по шести столичным округам.

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