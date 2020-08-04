Москва, , 13:15 — REGNUM Ряд ключевых отраслей промышленности наиболее развитых стран Евросоюза понесли крупные потери из-за резкого сокращения экспорта. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Есть те отрасли, которые получили наибольший ущерб от пандемии. Назовём то же самое машиностроение и автомобилестроение, которые наиболее развиты в Евросоюзе и в государствах-флагманах Европы», — заявил Михайлов.

По его словам, везде наблюдаются «многомиллиардные падения».

«Мы говорили о Франции с их 14% падения ВВП во втором квартале — так и продажи автомобилей, например у Renault, таковы, что составляет около 8 млрд ущерб в квартал. Потому что автомобилестроение не то что останавливается — продажи останавливаются. Во Франции 25% падение по экспорту — это огромная составляющая от доходов государства», — указал он.