Токио, , 13:14 — REGNUM Вооруженные силы США и Силы самообороны Японии будут проводить совместные исследования на базе Системы управления, контроля, вычислительной техники, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки — C4ISR.

Временно исполняющий обязанности посла США в Японии Джозеф Янг и министр обороны Японии Тосимицу Мотэги 3 августа обменялись документами и официально подтвердили сотрудничество двух стран, сообщает газета Mainichi.

США и Япония планируют совместно развивать технологии для безопасной и оперативной передачи информации между двумя государствами. А также они продолжат сотрудничество в области кибербезопасности и освоения космоса.