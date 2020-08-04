, 13:13 — REGNUM Конфликт вокруг компании Nippon Steel, активы которой были арестованы Южной Кореей, получил новый виток развития. Суд Южной Кореи заявил, что японская сторона «приняла» постановление об аресте активов компании Nippon Steel. Их продажа может начаться через несколько месяцев, сообщает информационное агентство NHK.

Правительство Японии придерживается позиции, что действия Южной Кореи нарушают международное право. Если понимание не будет достигнуто, отношения между двумя странами могут ухудшиться.

В правящей Либерально-демократической партии призывают ввести санкции против Республики Корея, если активы будут проданы.

Напомним, что причиной конфликта является решение Южной Кореи о том, что японская компания обязана выплатить компенсацию в размере 365 тыс. долларов четырем корейцам, пострадавшим от эксплуатации во время Второй мировой войны, когда Корея была японской колонией. Япония считает, что все разногласия были решены договором 1965 года о нормализации отношений и не признает необходимости выплачивать компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2019 года Южная Корея конфисковала часть имущества компании Nippon Steel с целью продажи и выплаты компенсации.