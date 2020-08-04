Минск, , 13:11 — REGNUM Недобросовестные деятели вовлекают белорусскую молодёжь в политику. Об этом 4 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Лукашенко обратил внимание на вопросы воспитания молодёжи так, чтобы представитель юного поколения «не сжигал родительский дом».

«Надо уберечь молодёжь от пагубных поступков! Ничего у этих «кукловодов» не получится», — сказал Лукашенко.

В качестве примера манипулирования поколением, выросшим «за годы независимости» и теперь упрекающем власти постсоветской республики, он привёл распространение таких слоганов, как «Мы народ, а не народец!».

Напомним, граждан Белоруссии «народцем» назвал Александр Лукашенко. Многие восприняли это как оскорбление.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии