Москва, , 12:59 — REGNUM Различия в масштабе экономического спада в результате эпидемии коронавируса в различных странах помогут оценить эффективность противостоящих экономических моделей Китая и Соединённых Штатов Америки. Об этом 4 августа заявил генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Это совершенно разные модели не то что поведения, а состояния экономики», — заявил Лепехин.

«Так что сейчас будет простор для аналитики достаточно большой — и мы посмотрим те цифры, которые более-менее будут достоверными по итогам полугодия», — подчеркнул он.

По его мнению, эпидемия коронавируса обнажила многочисленные уязвимости в экономиках многих стран мира.

«Прежде всего надо смотреть на Соединённые Штаты Америки и Китай. Мы видим колоссальную разницу в итогах того же ВВП по полугодию: несмотря на то, что цифры всё ещё скачут, мы видим, что в США фактически крах. Сообщают цифры — за полгода это падение ВВП на 33%. Такого не было со времён Великой Депрессии, почти за 100 лет», — указал он.

«Что касается Китая, то здесь совершенно обратная ситуация. Сейчас последние цифры говорят о том, что в первом квартале действительно было падение в Китае примерно на 6,8% ВВП. Но во втором квартале уже на 3% снова подъём. Пандемия, конечно же не в пользу Соединённым Штатам», — добавил Лепехин.