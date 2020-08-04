Москва, , 12:56 — REGNUM Если президент Белоруссии Александр Лукашенко сам ведет игру с задержанием в Минске российских граждан, то непонятно, какие выгоды он рассчитывает получить. Об этом 4 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

«Мало кто до конца это понимает. У меня есть одно соображение. Можно по-всякому относиться к господину Лукашенко. Но его никогда нельзя назвать человеком, неискушенным в политике. Он человек очень искушенный. Он профессионал. Он глубоко знает, как устроена власть. Он прекрасно знает, как устроена оппозиция и как устроены интриги, — сказал Морозов. — И когда возникает такая ситуация, то возникает всего два варианта. Один вариант, что кто-то играет, и играет очень профессионально, против Лукашенко, и он по каким-то причинам тем не менее ведется на эту игру. Либо эту игру ведет он сам. Почему я сомневаюсь во втором варианте? Потому что я не вижу плюсов. Если он сам разыгрывает эту игру, то за этим должны стоять какие-то выгоды. Но я никакой выгоды не вижу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что «Россия боится» потерять Белоруссию, потому что, кроме Белоруссии, у РФ «не осталось по-настоящему близких союзников».

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