Минск, 4 августа 2020, 12:50 — REGNUM «Не надо нам тыкать на вопросы безопасности», — заявил 4 августа в Минске Александр Лукашенко, оценивая критику строительства атомной электростанции в Белоруссии.
Выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, Лукашенко указал на огромное значение БелАЭС для экономики постсоветской республики. При этом он отметил: «Мы — чернобыльская республика».
Лукашенко обратил внимание: как пострадавшая от ЧАЭС республика знает цену атомной безопасности.
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