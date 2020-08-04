Москва, , 12:49 — REGNUM Пандемия коронавируса обернулась политической и экономической катастрофой для мирового гегемона — США. На этом фоне Китай уже смог вернуться к экономическому росту, что может иметь далеко идущие последствия для геополитического баланса в мире. Об этом 4 августа заявил генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Прежде всего надо смотреть на Соединённые Штаты Америки и Китай. Мы видим колоссальную разницу в итогах того же ВВП по полугодию: несмотря на то, что цифры всё ещё скачут, мы видим, что в США фактически крах. Сообщают цифры — за полгода это падение ВВП на 33%. Такого не было со времён Великой депрессии, почти за 100 лет», — заявил Лепехин.

Что касается Китая, то здесь совершенно обратная ситуация.

«Сейчас последние цифры говорят о том, что в первом квартале действительно было падение в Китае примерно на 6,8% ВВП. Но во втором квартале уже на 3% снова подъём. То есть не в пользу, конечно же, Соединённым Штатам вся эта пандемия. А Европа посередине — и нет пока точных данных по России», — отметил он.