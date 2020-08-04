Москва, , 12:47 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сильно лукавит. Антироссийские настроения в Польше сильны были всегда, и во времена СССР, и во времена современной России. Это стоит воспринимать как данность, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В дореволюционных учебниках истории, написанных польскими авторами, один из основных мотивов — «как же не удержали Москву в 1612 году». И вообще, варварская Россия виновата во всех проблемах Польши.

Но главное, что польский лидер завидует России. Польша очень хотела стать империей, но у нее не очень получилось. В 90-е годы в Польше очень надеялись на то, что Россия распадется, но этого не случилось.

Россия сохранилась как цивилизация вместе со Стратегическими ядерными силами и глобальными компаниями, как Газпром, «Роснефть», «Норильский никель», АЛРОСА, Сбербанк и т. д.

Быть транзитной страной очень выгодно, неплохая прибыль за транзит и возможность портить нервы в режиме реального времени, как поставщикам газа, так и потребителям, то есть России и Германии.

Думаю, «Северный поток — 2» будет достроен до конца года, что, конечно, очень расстроит Варшаву и Киев. В этом случае значимость данных стран на европейской карте сильно уменьшится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».

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