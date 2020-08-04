Москва, , 12:39 — REGNUM У бывшего президента Украины Леонида Кравчука нет серьезных созидательных достижений, и поэтому едва ли он добьется каких-то успехов, возглавляя украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Прежде всего я весьма скептически отношусь к этому институту (к ТКГ — прим. ИА REGNUM). Потому что ни Кучма, ни Кравчук не имеют серьезных полномочий. Нужно пересмотреть весь механизм деятельности Украины в переговорном процессе. И то, что призывает делать Россия, это вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Что касается лично Леонида Кравчука, то, конечно, встает вопрос о его возрасте. Последние 20 лет он никакого отношения к политической деятельности не имел. Поэтому встает вопрос, насколько оперативно и вдумчиво он может анализировать актуальную политическую повестку, — сказал Шаповалов. — Ну и, наконец, нельзя забывать о той роли, которую сыграл Кравчук в первой половине 1990-х годов. Не случайно он был политиком короткое время. Фактически украинские граждане выразили ему вотум недоверия уже в 1994 году. И, конечно, это произошло неслучайно. Это свидетельство того, насколько эффективной была его работа в качестве президента Украины».

Как подчеркнул Шаповалов, единственное, в чём Кравчук эффективно поучаствовал, так это в развале Советского Союза.

«А серьезных созидательных достижений у этого человека нет», — добавил Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны.

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