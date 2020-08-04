Москва, , 12:39 — REGNUM Устойчивость экономик различных стран на фоне эпидемии коронавируса сильно различается, и связано это может быть в том числе с той экономической политикой, которую они проводили в предшествующие периоды или которая навязывалась им извне. Об этом 4 августа заявил генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Как раз по Евросоюзу цифры ещё более-менее одинаковые. Мы видим некоторую разницу между, скажем, падением во Францием и в Швеции, в Швеции в два раз меньше — а это объясняется тем, что в Швеции не отреагировали на коронавирус, как во Франции и других странах Евросоюза», — заявил Лепехин.

«Но в целом по миру очень большая разница. И я думаю, что эта разница и её анализ должны показать последствия той экономической политики, которую проводили глобалисты во всех ключевых финансовых структурах», — считает он.