Москва, , 12:33 — REGNUM Различия в предпринимаемых ограничительных мерах странами Евросоюза привели к тому, что после окончания эпидемии коронавируса эти страны окажутся в неравных условиях. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Мы видели, как во Франции на два месяца весь бизнес и всё производство ушли на карантин. И с другой стороны Германия, где карантин составил всего один месяц. Мы видим разные показатели по ВВП: если во Франции падение за второй квартал достигает 14% ВВП, то в Германии лишь около 10%. А в Швеции и вовсе около 7%», — заявил Михайлов.

Таким образом, можно сделать вывод, что государства, которые не вводили значительные ограничения на производство и бизнес, получили гораздо менее значительный спад ВВП, чем их соседи.

«Всё зависит от тех мер, которые предприняли непосредственно руководство отдельных стран Еврозоны», — указал он.