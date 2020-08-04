Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Министр Швеции по вопросам культуры и спорта Аманда Линд подверглась резкой критике со стороны деятелей культуры и представителей индустрии развлечений. Поводом послужили остающиеся в силе ограничительные меры, установленные с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране. Со своей стороны, Линде ответила своим критикам, заявив, что, несмотря на недовольство бизнеса, уходить в отставку она не собирается. Об этом 3 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В последние дни в Швеции продолжается дискуссии о том, как коронавирусные ограничения влияют на работу индустрии развлечений и деятелей культуры. В отношении министра Линде все больше и больше звучит критических отзывов.

Одним из тех, кто поддержал недовольных деятельностью министра, стал шведский комик и сценарист Йонас Гарделл, который публично предложил Линде покинуть свой пост. Прежде всего, Гарделл недоволен отсутствием четко прослеживаемой логики в действиях шведских властей по вопросу снятия ограничений. Авиасообщение Швеции со многими странами было восстановлено, а парки культуры и отдыха, а также развлечений остаются закрытыми, от чего терпят убытки их владельцы:

«Как страна Швеция находится вверх тормашками, совершенно без логики или каких-то последствий. Теперь мы снова можем путешествовать. Можно, во Францию, в Диснейленд, например. Или в Германию и там пойти в гигантские парки развлечений. Но ради бога, только не в Лисеберг или Грёну-Лунд».

В свою очередь, министр Линде отвела на требование Гарделла следующим образом:

«Нет, я не собираюсь уходить в отставку. Наоборот, я скорее считаю свою задачу и свою ответственность в качестве министра культуры и спорта еще более важными, чем когда-либо».

Стоит отметить, что к критике министр отнеслась сдержанно и пообещала в ближайшее время предоставить соответствующую информацию о правилах работы парков развлечений, культуры и отдыха во время пандемии коронавируса.