Москва, , 12:27 — REGNUM Евросоюз не смог выработать общие антикризисные меры, из-за чего страны союза получили различный урон от эпидемии коронавируса. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Если бы весь Евросоюз принял общие антикризисные меры и принял бы единую концепцию для всех государств Евросоюза, наверное, результаты были бы похожими — как с экономической точки зрения, так и социальной точки зрения по всем странам», — заявил Михайлов.

Тем не менее каждое государство Евросоюза выбрало собственную модель борьбы с коронавирусом, указал он.

«Мы видели шведскую модель, когда, по сути, не вводились никакие карантинные меры и ограничения по работе, а только меры личной безопасности. И мы видели, как во Франции на два месяца весь бизнес и всё производство ушли на карантин», — отметил Михайлов.