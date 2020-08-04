Киев, , 12:30 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков очевидным образом пытался присвоить полномочия президента Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 августа в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Владимир Александрович (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) деликатно, но чётко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича (Авакова — ИА REGNUM) — безопасность», — рассказал Подоляк.

По его словам, Зеленский и Аваков выясняли отношения непублично в течение последних трёх-четырёх месяцев. В данный момент глава МВД не представляет «опасности для Зеленского».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко призвала отправить в отставку главу офиса президента Украины Андрея Ермака, поскольку он, по её мнению, провалил переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

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