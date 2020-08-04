Москва, 4 августа 2020, 12:24 — REGNUM Власти Украины не должны перекладывать свои обязательства по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса на каких-то неизвестных инвесторов, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны.
Поэтому, как полагает Шаповалов, было бы хорошо, если бы сначала Кравчук позаботился о том, чтобы жители других территорий Украины вернули награбленное жителям ДНР и ЛНР, «которых они обобрали до нитки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, что пока в Донбассе идут военные действия, никакой инвестор туда не придет, даже если регион объявят свободной экономической зоной.
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