Подгорица, , 12:16 — REGNUM Решение властей Черногории об открытии границ для российских туристов «абсолютно политическое». Такое мнение высказал бывший почетный консул России в Черногории, общественный деятель и политолог Боро Джукич.

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Эксперт пояснил, что ранее получавшие значительную прибыль от туристов из России рестораны, кафе и рынки прибрежных городов Черногории сейчас несут огромные убытки. Надежды властей на туристов из Европейского союза, для которых республика открыла свои границы, не оправдались.

«Из Евросоюза никто так и не приехал, подчеркнул в беседе с ТАСС политолог. — Наоборот, ЕС запретил своим гражданам ехать в Черногорию, потому что эта страна является зоной повышенной опасности из-за коронавируса».

Поэтому, чтобы хоть немного успокоить граждан черногорского приморья перед выборами, которые состоятся 30 августа, власти страны пошли на открытие границ для туристов из РФ, добавил Джукич.

«Это решение абсолютно политическое», — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что эпидемиологическая ситуация в Черногории остаётся очень сложной, поэтому «лучшим шагом для России было бы последовать примеру Евросоюза и предостеречь своих граждан от поездок» в эту страну.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа источник РИА Новости заявил, что национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории принял решение не предоставлять возможность въезда в республику гражданам России из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Однако уже вечером 3 августа тот же совет внёс Россия в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

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