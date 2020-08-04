Подгорица, 4 августа 2020, 12:16 — REGNUM Решение властей Черногории об открытии границ для российских туристов «абсолютно политическое». Такое мнение высказал бывший почетный консул России в Черногории, общественный деятель и политолог Боро Джукич.
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Эксперт пояснил, что ранее получавшие значительную прибыль от туристов из России рестораны, кафе и рынки прибрежных городов Черногории сейчас несут огромные убытки. Надежды властей на туристов из Европейского союза, для которых республика открыла свои границы, не оправдались.
Поэтому, чтобы хоть немного успокоить граждан черногорского приморья перед выборами, которые состоятся 30 августа, власти страны пошли на открытие границ для туристов из РФ, добавил Джукич.
При этом он добавил, что эпидемиологическая ситуация в Черногории остаётся очень сложной, поэтому «лучшим шагом для России было бы последовать примеру Евросоюза и предостеречь своих граждан от поездок» в эту страну.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа источник РИА Новости заявил, что национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории принял решение не предоставлять возможность въезда в республику гражданам России из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Однако уже вечером 3 августа тот же совет внёс Россия в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
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