Кейптаун, , 12:16 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса предупредил, что в отношении «гиен», которые наживаются на государственных средствах, предназначенных для борьбы с пандемией коронавируса, будут приниматься жесткие меры. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на еженедельный бюллетень президента ЮАР.

Замечания Рамафосы были направлены против государственных чиновников, которых обвиняют в мошенничестве с государственными тендерами, бизнесменов, которые завышают цены на поставки защитного оборудования, и представителей местной администрации, которые накапливают запасы продовольствия, предназначенные для оказания немедленной чрезвычайной помощи.

«Попытка нажиться на катастрофе, которая каждый день уносит жизни наших людей, — это действия мусорщиков. Похоже на стаю гиен, кружащих вокруг раненой добычи», — заявил президент Рамафоса.

«Мы являемся свидетелями воровства со стороны частных лиц и бессовестных компаний», — добавил он.

Президент пообещал предпринять решительные действия против тех, кто будет признан виновным в незаконном присвоении средств фонда для борьбы с пандемией.

«Те, кто нарушил закон, чтобы обогатиться за счет этого кризиса, не смогут наслаждаться своей добычей, независимо от того, кто они или с кем они могут быть связаны», — сказал он.

ЮАР больше всего пострадала от пандемии на африканском континенте, и за выходные число выявленных зараженных коронавирусом в стране превысило полмиллиона человек.

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