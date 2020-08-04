Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Китайцы не будут продавать TikTok, единственное, что смогут сделать власти США — это заблокировать ее, и похоже, что в обозримом будущем такие истории будут происходить всё чаще, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 августа, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что если до 15 сентября социальная сеть TikTok не перейдет в собственность одной из американских компаний, то она будет заблокирована на территории США.

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« Прежде всего такое заявление объясняется приближением выборов в США. Можно предполагать, что чем ближе к выборам, тем таких заявлений будет становиться больше. Конечно, они будут разыгрывать китайскую карту, потому что русская карта уже, по-видимому, не работает.

Конечно, TikTok «заимствует» данные пользователей, но это не новость, не прецедент и не исключение. То же самое делают и все остальные. Это лишь формальный повод.

Китайцы едва ли захотят продавать компанию. Потому что так они создали бы прецедент, и завтра можно было бы показать пальцем и на любую другую их компанию и потребовать продать и ее тоже. Поэтому TikTok в США просто заблокируют. Это они умеют делать гораздо лучше Роскомнадзора.

При этом мы не знаем, как именно эта блокировка скажется на предвыборной кампании. Американские дети некоторое время будут недовольны, но ведь дети не голосуют. А взрослые, может быть, будут только рады, что дети будут меньше «залипать» в гаджеты.