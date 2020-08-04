Москва, , 12:07 — REGNUM Пока в Донбассе идут военные действия, никакой инвестор туда не придет, даже если регион объявят свободной экономической зоной, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука, который предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны.

«Для любой экономической деятельности в регионе необходимо прежде всего установить мир. А для этого необходимо выполнить условия Минских соглашений. То есть прекратить военные действия, развести войска и начать переговорный процесс о политическом урегулировании. Желательно, чтобы этот процесс происходил в юридически оформленных рамках. То есть чтобы Украина приняла правовые нормы, закрепляющие специальный статус отдельных районов Донбасса. Без правовой основы невозможна никакая экономическая деятельность, потому что она будет, по сути, незаконной, — сказал Шаповалов. — А пока идут военные действия, никакой инвестор в эту свободную экономическую зону не сунется».

При этом политолог подчеркнул, что сейчас в Донбассе есть экономическая активность, но она не способствует развитию и восстановлению экономической жизни в регионе, так как нет перспективы и нет уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, что предложения председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о том, чтобы предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, нереализуемы в ближайшей перспективе.

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