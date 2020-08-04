Манила, , 12:03 — REGNUM Десятки миллионов людей на Филиппинах вернулись на карантин после того, как врачи предупредили о росте новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Указ о введении карантина был принят второй раз за две недели в Маниле и четырех прилегающих провинциях на острове Лусон. Карантин в этом районе означает, что всем жителям запрещено покидать свои дома, за исключением выхода в магазина или занятий спортом на улице.

Карантин был введен после того, как 1 августа 2020 года 80 ассоциаций здравоохранения попросили президента Филиппин Родриго Дутерте ужесточить ограничения в попытке обуздать распространение вируса.

Напомним, в настоящее время число случаев заражения SARS-CoV-2 на Филиппинах достигло 106 тысяч, что является вторым по величине показателем в Юго-Восточной Азии после Индонезии.

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