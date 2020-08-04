Пекин, , 12:04 — REGNUM МИД Китая призывает США не «открывать ящик Пандоры» своим требованием продать компанию, владеющую социальной сетью TikTok, так как последствия этого обернутся против них самих. Об этом 4 августа заявил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По словам официального представителя китайского МИД, следуя в русле подобной ошибочной логики Вашингтона, любая страна сможет под видам интересов национальной безопасности предпринимать аналогичные действия по отношению к любой американской компании.

«США не нужно открывать ящик Пандоры, иначе (они) будут сами пожинать горькие плоды», — заявил Вэньбинь.

Также он обратился с призывом к Вашингтону, чтобы там прислушались к международному сообществу и к народу США, не политизируя вопросы экономического характера и предоставляя открытую, не дискриминационную, свободную инвестиционную и бизнес-среду для компаний.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп потребовал продать Microsoft либо другой американской компании приложение TikTok в срок до 15 сентября, уточнив, что в противном случае TikTok «выйдет из бизнеса».