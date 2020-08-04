Минск, , 12:00 — REGNUM Белорусский государственный телеканал «ОНТ» не намерен отвечать за распространение не соответствующей действительности информации, полученной от властей постсоветской республики. Телеканал 3 августа опубликовал свои разъяснения по этой проблеме на своём сайте.

Поводом стали 277 обращений, поступивших к руководству телеканала (ЗАО «Второй национальный телеканал»). Граждане пытались выяснить, на каких правовых основаниях гостелеканал «ОНТ» распространяет в своих сюжетах не соответствующую действительности информацию об участнике президентской кампании — экс-главе Белгазпромбанка Викторе Бабарико.

Руководство гостелеканала сослалось на белорусский закон «О средствах массовой информации», отметив: «Обращаем внимание, что, согласно ст. 52 Закона, журналист, учредитель, главный редактор средства массовой информации и юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах и/или являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов».

Напомним, в начале мая Виктор Бабарико покинул «Белгазпромбанк», где проработал 20 лет, ради участия в выборах президента Белоруссии. Он собрал более полумиллиона подписей за своё выдвижение при норме 100 тыс. для регистрации кандидатом в президенты. Центризбирком Белоруссии отказал ему в регистрации на основании некоей информации из госорганов, подлинность которой судом не установлена.

Государственные СМИ Белоруссии утверждают, что Бабарико виновен в совершении экономических преступлений. До ареста и помещения в СИЗО КГБ экс-банкир позиционировался как основной соперник Александра Лукашенко.

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