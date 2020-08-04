Приштина, , 12:38 — REGNUM Правительство самопровозглашенного Косово вечером 3 августа приняло решение об отставке временных директоратов ряда государственных предприятий, получивших посты во время пребывания у власти Альбина Курти. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

На таких государственных предприятиях как Региональная водопроводная компания «Приштина», Центральное государственной предприятий «Ибер-Лепенц», акционерное предприятие Электроэнергетическая компания Косово (КЕК) и Государственное акционерное предприятие «Южный гидрорегион» назначенцев Курти сменили новые временные директораты.

Напомним, приход правительства Курти к власти сопровождался рядом громких отставок, в том числе на таких крупных предприятиях как Трепчевский комбинат, Телеком, КЕК. Прежние директора были причастны к многочисленным коррупционным скандалам. Однако назначенные Курти лица подверглись критике как его ставленники.

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