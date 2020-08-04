Москва, 4 августа 2020, 11:48 — REGNUM Предложения председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о том, чтобы предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, нереализуемы в ближайшей перспективе, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Следовательно, как пояснил Шаповалов, ни о каком мирном экономическом процессе не может идти речи, пока войска не разведены и военные действия продолжают иметь место.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов заявил, что идею о том, чтобы предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, следует рассматривать как демагогию, не подкрепленную никакой реальной перспективой.
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