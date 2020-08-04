Москва, , 11:48 — REGNUM Предложения председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о том, чтобы предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, нереализуемы в ближайшей перспективе, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Вроде бы привлекательная на первый взгляд позиция. Действительно, достаточно часто те или иные конфликты решаются за счет экономического сотрудничества и взаимодействия. И совместный экономический интерес действительно может сгладить противоречия, которые существуют между теми или иными сторонами конфликта. Но это не работает в том случае, если идет военный конфликт, — сказал Шаповалов. — Это может работать на следующей стадии, когда военные действия прекратились. А сейчас никакая свободная экономическая зона не может быть реализована, потому что в Донбассе нет мира! Та ситуация, которая есть в Донбассе, это не замороженный конфликт. Это конфликт малой интенсивности. Даже несмотря на только что введенное перемирие, мы видим, что снаряды рвутся, кровь льется, провокации с украинской стороны постоянно происходят».

Следовательно, как пояснил Шаповалов, ни о каком мирном экономическом процессе не может идти речи, пока войска не разведены и военные действия продолжают иметь место.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов заявил, что идею о том, чтобы предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, следует рассматривать как демагогию, не подкрепленную никакой реальной перспективой.

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