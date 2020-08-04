Киев, , 11:50 — REGNUM Правительство Украины отменило запрет на экспорт медицинских масок и респираторов. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли, сельского хозяйства Украины Тарас Качка 3 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом», — сказано в сообщении.

Ранее в правительстве Украины приняли решение не продлевать действие запрета, а перейти к мониторингу экспорта медицинских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 1061 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 74 219 случаев заражения.

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