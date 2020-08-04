Сеул, , 11:42 — REGNUM Сегодня, 4 августа, фактически завершилась процедура конфискации активов японской компании Nippon Steel в счёт выплаты компенсаций корейским жертвам принудительного труда в колониальный период. Об этом сообщает телеканал KBS World.

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В соответствии с решением окружного суда города Тэгу, около 80 тыс. акций компании, размещённых в Республике Корея, могут быть конвертированы в денежные средства по номинальной цене. Речь идёт об имуществе стоимостью около $356 тыс., которое принадлежит Японии. Уточняется, что Nippon Steel имеет совместное предприятие с южнокорейским сталелитейным заводом Posco.

Как отметил в своей статье обозреватель Bloomberg Чжон Хо Ли, деньги, скорее всего, не будут переведены немедленно, поскольку процесс ликвидации требует нескольких месяцев для реализации из-за процедурных формальностей. У Nippon Steel есть семь дней, чтобы подать апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Верховный суд Республики Корея вынес вердикт о выплате компенсаций четырем бывшим рабочим японской компании, ныне известной под названием Nippon Steel & Sumitomo Metal. Правительство Японии отвергло это судебное решение и заявило, что вопрос о компенсациях был окончательно решён при восстановлении между двумя странами дипломатических отношений в 1965 году. В ответ в Южной Корее началась процедура конфискации активов указанной компании.

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