Варшава, , 11:38 — REGNUM Заявления премьер-министра Польши никак не укладываются в рамки менталитета сотрудничества, зато отлично укладываются в рамки подготовки к агрессии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 4 августа, комментируя высказывания Матеуша Моравецкого.

Как сообщалось ранее, премьер Польши заявил, что «жестких антироссийских настроений» в его стране нет, однако ее властям «не нравятся» такие проекты, как «Северный поток — 2», причем критиковать польские власти в данном случае считают необходимым не только Россию, но и Германию, которая своим участием в таких проектах «тратит европейские деньги на спонсирование российского оружия».

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«В России, в отличие от Польши, есть жесткие антипольские настроения, но вызваны они не экономическими и даже не столько политическими причинами, сколько варварской политикой польских властей относительно советской и российской исторической памяти, самого сокровенного для нас: подвига наших отцов и матерей, дедов в Великой Отечественной войне. Тем не менее при снятии этого раздражителя народы России, руководство страны были бы, уверен, готовы выстраивать с Польшей корректные отношения, если бы не закидоны польского правительства типа его, видите ли, неприятия проектов вроде «Северного поток а — 2».

Вы слышали когда-нибудь, чтобы у нас в подобных выражениях, с подобной политической агрессией говорили бы о каком-то экономическом проекте сотрудничества Польши с другими европейскими странами? Или даже со странами на пространстве бывшего СССР? Да даже с Украиной!

Варшава, видите ли, «не приемлет» «Северный поток — 2»! В рамки нормального менталитета сотрудничества это вообще никак не укладывается. А вот в рамки подготовки к агрессии — очень даже укладывается. Полякам не удалось заполучить себе дополнительное присутствие американских войск, но американцы уже в военном отношении серьёзно освоили Польшу, они угрожают нам с территории Польши, это угроза возрастает… И в этих обстоятельствах премьер Польши заявляет, что Варшаве не нравится проект, который сделает энергетическую политику нашей страны более независимой от враждебных России государств типа Польши и не менее враждебной смотрящей в рот НАТО Украины. Да ещё и взятый с потолка аргумент по поводу того, что «деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие», Моравецким притягивается… Понять это можно только одним образом: Россию хотят и дальше принуждать к зависимому положению от НАТО и ЕС.