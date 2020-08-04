Киев, , 11:42 — REGNUM Использование сотрудников спецслужб и правоохранительных органов в качестве подставных журналистов может спровоцировать агрессию в отношении настоящих сотрудников СМИ в будущем. Об этом написал 3 августа глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава НСЖУ прокомментировал спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в Киеве.

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«То, что сегодня вместе со съёмочными группами двух национальных телеканалов Zik и «1+1» к «киевскому террористу» привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ — это не спецоперация, а дискредитация журналистской профессии и риск, что во время будущих инцидентов злоумышленники могут сознательно целиться в работников СМИ», — написал он.

Томиленко также отметил, что для прикрытия спецоперации сотрудникам правоохранительных органов выдавали удостоверения одного из украинских СМИ.

«Фактом является подрыв доверия к журналистам, которые работают на месте горячих событий», — подчеркнул он.

Напомним, ранее для задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском бизнес-центре «Леонардо», были использованы сотрудники спецслужб, которые пришли к злоумышленнику под видом журналистов.

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