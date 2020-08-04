Додома, , 11:40 — REGNUM Видный танзанийский оппозиционер Тунду Лиссу был выдвинут партией «За демократию и прогресс» (CHADEMA) на пост президента Танзании на всеобщих выборах, которые пройдут в октябре 2020 года. Об этом передает ВВС Swahili.

О выдвижении кандидатуры Лиссу было объявлено после проведения внутрипартийного голосования, на котором он получил 405 голосов членов Национального совета партии из 442. Его ближайший соперник, бывший министр туризма Лазаро Ньяланду, получил 36 голосов.

Напомним, что Лиссу был вынужден покинуть Танзанию для лечения после того, как он пережил покушение на убийство в столице страны, Додоме, в сентябре 2017 года. Лиссу свернулся из Бельгии на прошлой неделе.

На выборах главным конкурентом Лиссу станет действующий президент страны Джон Магуфули. Лиссу являлся яростным критиком президента Магуфули в течение последних четырех лет.

Кандидатура Лиссу должна быть утверждена национальным съездом партии во вторник, 4 августа.

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