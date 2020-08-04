Киев, , 11:36 — REGNUM На Украине в настоящий момент «неадекватов» и психически неуравновешенных людей огромное количество, и медики ими не занимаются в достаточной мере, заявил 4 августа украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза, комментируя очередной захват заложников.

«Если бы занимались, то мы бы не видели ситуаций, подобных тем, что мы видели в Луцке, Полтаве и в Киеве. К сожалению, многие неадекваты, посмотрев на то, как луцкий террорист заставил президента выполнить его требование, решаются пойти по его пути. Одни хотят своей минуты телевизионной славы, другие считают такой способ нормальным, чтоб как-то достучаться до власти, а третьи находятся в плену своей воспаленной психики», — заявил Береза.

Политик ссылается на мнение экспертов, которые ранее прогнозировали, что после эпизода в Луцке будут новые инциденты.

«Будут подобные захваты без взрывчатки, но с озвучиванием преступником, что она у него есть. Таким образом, неадекваты захотят привлечь к себе внимание, чтобы их воспринимали серьезно. А спецслужбы будут вынуждены каждый раз реагировать на подобные события максимально серьёзно. Ведь рано или поздно вместо обычного психа может быть настоящий террорист», — заявил экс-депутат.

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение банка и угрожал взрывчаткой, выдвигая ряд крайне специфических требований. После нескольких часов переговоров силовики захватили злоумышленника, пострадавших не было.

21 июня в Луцка ранее судимый Максим Кривош захватил более десятка заложников в автобусе и выдвинул идеологические требования к представителям власти и бизнеса. Преступник удерживал заложников более 12 часов. Перед тем как ситуация разрешилась, президент Зеленский выполнил одно из требований Кривоша, обратившись к гражданам с призывом посмотреть определенный фильм.