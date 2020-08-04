Москва, , 11:35 — REGNUM Идею о том, чтобы предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, следует рассматривать как демагогию, не подкрепленную никакой реальной перспективой, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука.

«Пока это следует рассматривать как демагогию, не подкрепленную никакой реальной перспективой, — сказал Шаповалов. — В чём смысл этого заявления? В лице Кравчука появилось новое лицо в качестве переговорщика. И от Кравчука по традиции ждут каких-то сигналов, которые должны быть его программой действий в качестве переговорщика. Эта программа обозначит новое видение Украины, новую стратегию в переговорном процессе. Потому что совершенно очевидно, что на данный момент переговорный процесс зашел в тупик».

Как пояснил Шаповалов, можно сказать, что фактически переговорный процесс поставлен на паузу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны.

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