Москва, 4 августа 2020, 11:35 — REGNUM Идею о том, чтобы предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, следует рассматривать как демагогию, не подкрепленную никакой реальной перспективой, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука.
Как пояснил Шаповалов, можно сказать, что фактически переговорный процесс поставлен на паузу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны.
Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны