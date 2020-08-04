Москва, , 11:29 — REGNUM Молдавский президент Игорь Додон прибыл в Москву, где он проведет рабочий визит для того, чтобы активизировать сотрудничество двух стран. Он написал об этом 4 августа на своей странице в соцсети Facebook

«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», — указал Додон.

Также он уточнил, что намерен провести дискуссии по вопросам экономического сотрудничества, упрощения экспорта продукции Молдавии на рынок России, возобновления переговоров о кредите в €200 млн и о возможностях поддержки в РФ молдавской диаспоры.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля главы делегаций Молдавии и Приднестровья Кристина Лесник и Виталий Игнатьев подтвердили свою готовность к переговорам в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).