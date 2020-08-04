Цхинвал, , 11:32 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил югоосетинского коллегу Ибрагима Гассеева на Армейские международные игры — 2020. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба минобороны Южной Осетии.

«Благодарю за направление команд Вооруженных Сил Вашей страны для участия в Армейских международных играх — 2020 и приглашаю Вас лично посетить соревнования», — процитировали в пресс-службе приглашение от главы российского оборонного ведомства.

Шойгу также указал в приглашении, что церемония открытия игр запланирована на 23 августа, а награждать победителей будут 5 сентября. О решении Гассеева не сообщается.

Стоит отметить, что в прошлом году команда из Южной Осетии на играх в конкурсе «Десантный взвод» заняла четвертое место среди 21 команды.