Киев, , 11:24 — REGNUM Конфликт Луцка и Тернополя с центральной властью из-за карантинных ограничений — это отображение реального и очень сложного противоречия, с которым сталкивается не только Украина, заявил 4 августа украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя последние события в стране.

Эксперт заявил, что есть явное противоречие между интересами эпидемиологической безопасности (которые в данном случае защищает центральная власть) и групповыми экономическими, социальными и политическими интересами, которые защищает городская власть. На Украине же ситуация усугубляется из-за местных выборов, которые должны состояться в октябре.

«Да, мэрам и депутатам горсоветов в конце октября идти на выборы, и они не хотят выглядеть плохими начальниками, которые вводят карантинные ограничения. Но если городские власти не будут выполнять общегосударственные законы и правила, тогда у нас очень быстро не будет единой страны», — заявил Фесенко.

Политолог предположил, что выходом из нынешнего конфликта может быть проведение большого совещания при участии правительства, руководителей минздрава, губернаторов, мэров областных центров для выработки общего алгоритма действий.

«Решение правительственной комиссии по зональным карантинным ограничениям можно рассматривать как рекомендацию. Но тогда местные власти должны взять на себя полную ответственность за эпидемиологическое состояние в своих городах и регионах… И мэры, и депутаты городов «красной зоны», которые не хотят вводить меры безопасности, должны готовиться к судебным искам от семей умерших за «преступную бездеятельность», а центральная власть тогда получит полное право перекрывать въезды-выезды в города и регионы «красной зоны». Это будет способ самозащиты страны от региональных ковид-анархистов», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее городские власти Тернополя и Луцка отказались выполнять решение правительства Украины о жестких карантинных ограничениях в связи с тем, что, по подсчетам кабмина, эти областные центры оказались в «красной зоне» по ситуации с коронавирусом. Более того, депутаты городского совета Тернополя выступили с требованием отставки действующего правительства Украины.